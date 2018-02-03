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Sanat güneşi

Sanat güneşi
Dilara Öztunç'un 10 parmağında 10 marifet… Şu sıralar setlerden uzak kalan güzel oyuncu, kendine yeni bir meşgale buldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olan Öztunç, ebru sanatı ile seramiğe merak sardı.


Yeni hobisini instagram'da paylaşan oyuncuya 'Sanat güneşi' iltifatları yapıldı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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