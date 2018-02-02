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Deli miyim gerçek olsun!

Deli miyim gerçek olsun!
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, önceki gün Etiler'deydi. Kolyesiyle dikkat çeken Salkım şu sözleriyle de pahalı takılarıyla sık sık gündem olan isimlere taşını attı: "Kolyem tabii ki gerçek değil. Aklımı mı yedim ben gerçeğini takıp dışarıya çıkayım? Deli derler kadına!"


Halil ÇİLİNGİR
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