Formuna çabuk kavuştu

Ünlü popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le Vadistanbul AVM'deydi. Minik kızları Arya için alışveriş yapan ikiliden Berkay'ın kamuflaj modasına uyması gözlerden kaçmadı. 6 ay önce anne olan Özlem Hanım'ın ise doğum kilolarından eser kalmamıştı...