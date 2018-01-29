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Formuna çabuk kavuştu

Formuna çabuk kavuştu
Ünlü popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le Vadistanbul AVM'deydi. Minik kızları Arya için alışveriş yapan ikiliden Berkay'ın kamuflaj modasına uyması gözlerden kaçmadı. 6 ay önce anne olan Özlem Hanım'ın ise doğum kilolarından eser kalmamıştı...
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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