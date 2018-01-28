Aralarında Lady Gaga'nın da olduğu birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Türk modacı Zeynep Kartal, bu kez İngiltere'nin en görkemli büyük gecelerinden biri olan Ulusal Televizyon Ödülleri Töreni'ne damgasını vurdu. Televizyon dünyasının yıldızları Georgia Tofollo, Rochelle Humes, Faye Brookes, Anna Passey, Catherine Tyldesley ve Bhavna Limbachia kırmızı halıda Kartal tasarımlarını giyerek poz verdi.