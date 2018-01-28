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Yıldızlara "Kartal" pençesi

Birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Zeynep Kartal, geçtiğimiz akşam İngiltere’deki Ulusal Televizyon Ödülleri Töreni’ne damga vurdu. Geceye katılan İngiliz yıldızların Türk şıklığı, büyük övgü aldı...

Aralarında Lady Gaga'nın da olduğu birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Türk modacı Zeynep Kartal, bu kez İngiltere'nin en görkemli büyük gecelerinden biri olan Ulusal Televizyon Ödülleri Töreni'ne damgasını vurdu. Televizyon dünyasının yıldızları Georgia Tofollo, Rochelle Humes, Faye Brookes, Anna Passey, Catherine Tyldesley ve Bhavna Limbachia kırmızı halıda Kartal tasarımlarını giyerek poz verdi.
  • 28 Ocak 2018, Pazar 20:52
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