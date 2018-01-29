Çağatay kanadını kırdı

Son günlerde çalkantılı özel hayatıylamanşetlerden düşmeyen BestemsuÖzdemir'e bu haberler pahalıyapatladı. Özdemir, kendi gibi oyuncu CanYaman'la geçtiğimiz ay ayrılınca sık sıkİstanbul gecelerinde boy gösterdi. İlkolarak Oğulcan Engin'le objektiflereyakalanan Özdemir'e menajeri EnginAykanat'tan uyarı geldi.
ULUSOY RESTİ ÇEKTİ Aykanat, Özdemir'den özel hayatına dikkat etmesini istedi. Ancak bu uyarıyı dikkate almayan güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam da Çağatay Ulusoy'la Emirgan'daki bir mekanda eğlendi. Sergilediği tavırlarla Ulusoy'la aşk yaşıyor izlenimi yaratan Özdemir, yakışıklı oyuncunun canını sıktı. Bestemsu Özdemir'le çıkan haberlerin kariyerinezarar verdiğini düşünen Çağatay Ulusoy, hem kendi hem de güzel oyuncunun basın danışmanı olan Engin Aykanat'a rahatsızlığını anlattı. Aykanat da aynı zamanda dostu olan Ulusoy'un bu tavrı üzerine Özdemir'le anlaşmasını feshetti.
KARİYERİHER ŞEYİ
Türkiye'deki kariyerini Hollywood'a taşımak için aylardır ABD'de Lori Lively'den oyunculuk eğitimi alan Çağatay Ulusoy, adının Bestemsu Özdemir'le anılmasından rahatsız oldu.
Bestemsu Özdemir'inde menajeri olanEngin Aykanat,Ulusoy'la ise 2013'tenberi çalışıyor. Aykanat,aynı zamanda ÇağatayUlusoy'un en yakındostlarından da biri.
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