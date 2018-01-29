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Çağatay kanadını kırdı

Menajer Engin Aykanat, ’u kullanarak gündeme gelmeye çalışan ’le anlaşmasını feshetti!

Çağatay kanadını kırdı
Son günlerde çalkantılı özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Bestemsu Özdemir'e bu haberler pahalıya patladı. Özdemir, kendi gibi oyuncu Can Yaman'la geçtiğimiz ay ayrılınca sık sık İstanbul gecelerinde boy gösterdi. İlk olarak Oğulcan Engin'le objektiflere yakalanan Özdemir'e menajeri Engin Aykanat'tan uyarı geldi.

ULUSOY RESTİ ÇEKTİ
Aykanat, Özdemir'den özel hayatına dikkat etmesini istedi. Ancak bu uyarıyı dikkate almayan güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam da Çağatay Ulusoy'la Emirgan'daki bir mekanda eğlendi. Sergilediği tavırlarla Ulusoy'la aşk yaşıyor izlenimi yaratan Özdemir, yakışıklı oyuncunun canını sıktı. 'le çıkan haberlerin kariyerine zarar verdiğini düşünen , hem kendi hem de güzel oyuncunun basın danışmanı olan Engin Aykanat'a rahatsızlığını anlattı. Aykanat da aynı zamanda dostu olan Ulusoy'un bu tavrı üzerine Özdemir'le anlaşmasını feshetti.

KARİYERİ HER ŞEYİ
Türkiye'deki kariyerini Hollywood'a taşımak için aylardır ABD'de Lori Lively'den oyunculuk eğitimi alan Çağatay Ulusoy, adının Bestemsu Özdemir'le anılmasından rahatsız oldu.


Bestemsu Özdemir'in de menajeri olan Engin Aykanat, Ulusoy'la ise 2013'ten beri çalışıyor. Aykanat, aynı zamanda Çağatay Ulusoy'un en yakın dostlarından da biri.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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