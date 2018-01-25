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Hoşgeldin Çağatay

Yaklaşık 4 aylık ABD macerası geçtiğimiz günlerde sona eren , İstanbul’a hızlı döndü! Yakışıklı oyuncu, önceki gece Emirgan’daki bir kulüpte meslektaşı ’le yakınlaştı

Hoşgeldin Çağatay
Oyunculuk ve dil eğitimi almak için yaklaşık 4 aydır ABD'de olan Çağatay Ulusoy, İstanbul'a döner dönmez soluğu gecelerde aldı. Kendi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la aşkı geçtiğimiz ay biten Ulusoy, sürpriz bir isimle yakınlaştı. Ulusoy, 1 ay önce oyuncu Can Yaman'la ayrılan Bestemsu Özdemir'le önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Mekana ayrı ayrı giren ikili, ilerleyen saatlerde samimiyeti ilerletti. Özdemir, meraklı bakışlara aldırmadan Ulusoy'la dans ederken de içeriye eski aşkı Can Yaman girdi. Ancak güzel oyuncu, keyfini hiç bozmadı.


TAKTİK YAPTILAR AMA...
Eğlence sonunda çıkışa yönelen ikili, görüntülenmemek için taktik yaptı. , "Sen git arkandan geliyorum" diyerek 'u önden gönderdi. Taksiyle Etiler Maya Sitesi'ne giden Ulusoy, hızla apartmana girdi. Yarım saat sonra da otopark kapısından siteye giren Özdemir, Ulusoy'la burada bir araya geldi.


OBJEKTİFTEN KAÇMADI
Gazetecileri atlatmaya çalışan Ulusoy, başarılı olamadı. Ünlü oyuncu, Özdemir'le buluşacağı siteye girerken böyle yakalandı.



Doğan SAVAŞ
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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