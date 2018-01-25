Hoşgeldin Çağatay

Oyunculuk ve dil eğitimi almak için yaklaşık 4 aydırABD'de olan ÇağatayUlusoy, İstanbul'a döner dönmez soluğu gecelerde aldı. Kendi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la aşkı geçtiğimiz ay biten Ulusoy, sürprizbir isimle yakınlaştı. Ulusoy, 1 ay önce oyuncu Can Yaman'la ayrılan Bestemsu Özdemir'le önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Mekana ayrı ayrı giren ikili, ilerleyen saatlerdesamimiyeti ilerletti. Özdemir, meraklı bakışlara aldırmadan Ulusoy'la dans ederken de içeriye eski aşkı Can Yaman girdi. Ancak güzel oyuncu, keyfini hiç bozmadı.
TAKTİK YAPTILAR AMA...
Eğlence sonunda çıkışa yönelen ikili, görüntülenmemek için taktik yaptı. Bestemsu Özdemir, "Sengit arkandan geliyorum" diyerek Çağatay Ulusoy'u önden gönderdi. Taksiyle Etiler Maya Sitesi'ne giden Ulusoy, hızla apartmana girdi. Yarım saat sonra da otopark kapısından siteye giren Özdemir, Ulusoy'la burada bir araya geldi.
OBJEKTİFTEN KAÇMADI
Gazetecileri atlatmaya çalışan Ulusoy, başarılı olamadı. Ünlü oyuncu, Özdemir'le buluşacağı siteye girerken böyle yakalandı.
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