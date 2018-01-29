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’ün haline bak’

‘Arnavutköy’ün haline bak’
Eşi Edhem Dirvana ile tüm yazı 'te geçiren Tanem Sivar, kış aylarında İstanbul'a gelince hayal kırıklığına uğradı. Doğum kilolarından kurtulmak için düzenli yürüyüş yapmaya başlayan güzel sunucu, önceki gün Arnavutköy sahiline indiğinde gözlerine inanamadı. Demirli teknelerin atıklarıyla denizin adeta çöplüğe döndüğünü gören Sivar, bu anları instagram'da paylaşıp Beşiktaş Belediyesi'ni göreve çağırdı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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