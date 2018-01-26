Karadeniz fırtınası

Önceki akşam ilk bölümü yayınlanan ‘Sen Anlat Karadeniz’, ekranda fırtınalar estirdi. Hikayesinin yanı sıra görüntüleri ve müzikleriyle de milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, sosyal medya gündemine de taşındı...
Türkiye'nin kanalı atv, imza attığı her projeyle 'Dizi atv'deizlenir' sloganının hakkını vermeyi sürdürüyor. atv'nin yapımcılığınıOsman Sınav'ın üstlendiği yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' önceki akşam ekrana gelen ilk bölümüylemilyonları derinden etkiledi.
OSMAN SINAV İMZASI...
Merakla beklenen ve sosyal medya gündemine oturan dizinin çekimleri eşsiz doğasıyla dikkat çeken Trabzon'da gerçekleşiyor. Yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak veYusuf Ömer Sınav'ın oturduğu dizinin, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz veNehir Erdem üstleniyor. Dizinin başrollerini ise Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu,Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, GözdeKansu ve Öykü Gürman paylaşıyor.
KADININ GÜCÜNÜ ANLATIYOR
Çarşamba akşamına damgasını vuran dizinin ilk bölümü, Twitter'da en çokkonuşulanların zirvesine yerleşti. 'Sen Anlat Karadeniz'in müzikleri de büyük beğeni topladı. İzleyiciye kadının gücünü bir kezdaha hissettiren ve herkesin yanında olupbitene kayıtsız kalmaması gerektiğini anlatan 'Sen Anlat Karadeniz'in konusuise şöyle: Para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin tepkisiyle karşılaşan Tahir, zamanla imkansız bir aşka tutulur.
ECE ERKEN BAYILDI
Konusu, müzikleri ve ekrana getirdiği Karadeniz'in güzellikleriyle ilk bölümden itibaren milyonların gönlünde taht kuran diziyi ünlü sunucu Ece Erken de soluksuz izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.