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Karadeniz fırtınası

Önceki akşam ilk bölümü yayınlanan ‘’, ekranda fırtınalar estirdi. Hikayesinin yanı sıra görüntüleri ve müzikleriyle de milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, sosyal medya gündemine de taşındı...

Karadeniz fırtınası
Türkiye'nin kanalı atv, imza attığı her projeyle 'Dizi atv'de izlenir' sloganının hakkını vermeyi sürdürüyor. atv'nin yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' önceki akşam ekrana gelen ilk bölümüyle milyonları derinden etkiledi.

OSMAN SINAV İMZASI...
Merakla beklenen ve sosyal medya gündemine oturan dizinin çekimleri eşsiz doğasıyla dikkat çeken Trabzon'da gerçekleşiyor. Yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu dizinin, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Dizinin başrollerini ise Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman paylaşıyor.


KADININ GÜCÜNÜ ANLATIYOR
Çarşamba akşamına damgasını vuran dizinin ilk bölümü, Twitter'da en çok konuşulanların zirvesine yerleşti. ''in müzikleri de büyük beğeni topladı. İzleyiciye kadının gücünü bir kez daha hissettiren ve herkesin yanında olup bitene kayıtsız kalmaması gerektiğini anlatan 'Sen Anlat Karadeniz'in konusu ise şöyle: Para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin tepkisiyle karşılaşan Tahir, zamanla imkansız bir aşka tutulur.


ECE ERKEN BAYILDI
Konusu, müzikleri ve ekrana getirdiği Karadeniz'in güzellikleriyle ilk bölümden itibaren milyonların gönlünde taht kuran diziyi ünlü sunucu de soluksuz izledi.
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