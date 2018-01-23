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Macar oyuncudan Türk askerlerine destek

Ünlü Macar oyuncu , Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerine dan destek verdi.

Macar oyuncudan Türk askerlerine destek

Csösz, hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, Afrin problemleri, Türk Özel Kuvvetleri ve mülteciler hakkında film çekerken, Türk askerlerinin gerçek hayatta da 'de savaşta olduklarını unutamıyoruz. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Csösz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Macar medyasında, "Csösz Bogi'den Suriye'de savaşan Türk askerlerine destek" şeklinde yer aldı.

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  • 23 Ocak 2018, Salı 23:18
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