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Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!

Sözde oyuncu özde terör sevici , Afrin'de terör örgütüne karşı düzenlenen operasyona karşı çıktı.

Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!

Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. da Atatürk'ün arkasına saklanıp barış istedi.

Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran entelektüel, sanatçı tayfa, Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamışlardı.

Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "Yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 09:25
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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memo memo

vatan haini çık git TÜRKİYEMDEN

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 11:23
Mehdi Mehdi

Vatan haini,esfele safiliyn.

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 10:41
ihsan ihsan

ulen cahil densiz karı sen ne anlarsın pişmiş aşa su kaıtyorsun hain

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 10:33
VATAN VATAN

ARTIK MİLLETCE BU VE BUNUN GİBİ VATAN HAYİNLERİNİ BU ÜLKEDE YERLERİ YOK.BUNLARI İÇİMİZDE NASIL BARINDIRIYORUZ.BUNLAR NERDE YAŞIYOR.

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 10:18
vtnds vtnds

ne guzel,soysuzlari hainleri taniyoruz,..unutmiyacaz bunlari,bu soysuzlarla ticaretimizi keselim,insanliktan nasibini almamis ruhsuz mahlukatlar,.!!!

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:50
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