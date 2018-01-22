Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!

Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Atatürk'ün arkasına saklanıp barış istedi.
Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran entelektüel, sanatçı tayfa, Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamışlardı.
Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?
Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "Yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?
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vatan haini çık git TÜRKİYEMDEN
Vatan haini,esfele safiliyn.
ulen cahil densiz karı sen ne anlarsın pişmiş aşa su kaıtyorsun hain
ARTIK MİLLETCE BU VE BUNUN GİBİ VATAN HAYİNLERİNİ BU ÜLKEDE YERLERİ YOK.BUNLARI İÇİMİZDE NASIL BARINDIRIYORUZ.BUNLAR NERDE YAŞIYOR.
ne guzel,soysuzlari hainleri taniyoruz,..unutmiyacaz bunlari,bu soysuzlarla ticaretimizi keselim,insanliktan nasibini almamis ruhsuz mahlukatlar,.!!!
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