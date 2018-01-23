Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı ve 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyona birçok ünlü isim sosyal medyadan destek oldu.





Oyuncu Gupse Özay, Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp, Alaska'daki depreme üzülünce tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silmek zorunda kaldı.







GUPSE ÖZAY: TEPKİLER DOĞRU

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti. "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyarnır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.



