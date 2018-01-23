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'a Afrin tepkisi!

Oyuncu , Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken, Alaska'daki le ilgili üzüntülerini paylaşması da tepkilere neden oldu. Alaska tweetini silen Özay, tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Gupse Özaya Afrin tepkisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve 'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı ve 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyona birçok ünlü isim dan destek oldu.

Oyuncu , Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp, Alaska'daki e üzülünce tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silmek zorunda kaldı.



GUPSE ÖZAY: TEPKİLER DOĞRU

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti. "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyarnır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 19:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Gupse Özay defolup Alaska'ya gitsin Meltem Cumbul denilen kadınla birikte çünki bunlar bu toprakların bireyleri olamazlar.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 20:51
VATAN VATAN

Milli duygularımızla alay eden sanatçılar başta olmak üzere lütfen iş alanlarını kapayın bunlara iş sağlayan sektör olmasın milli davamıza laf ediyorlar bu ülkede zengin oluyorlar gitsinler kanımıza dokunuyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2018 20:34
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