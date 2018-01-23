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'un evini oturmadan sattı



'Minik Serçe' lakaplı şarkıcı , 1,5 milyon TL ödeyip aldığı İstiklal Şairi 'un evini oturmadan sattı.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 10:58
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Dulqarnein Dulqarnein

abdulhamide hakaret edenin ve hic pisman olmayanin, o evi yakmak icin satin alirdim !

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evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 16:58
RİZELİ RİZELİ

AZ BİŞE VATAN SEVGİN OLSAYDI OEVİ MİLLETE VATANA BAĞIŞLAR ADIN İLELEBET YAŞARDI

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 16:22
RİZELİ RİZELİ

SENDE AZBİŞEY VATAN SEVGİSİ OLSAYDI ONU DEVLETE MİLLETE BAĞIŞLARDIN SANATÇISIN

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 16:20
mehmet mehmet

OTURAMAZ, ÇÜNKÜ? o evde oturmak için milli ve islamı yaşayan biri olmak lazım

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 14:04
hercai hercai

Mehmet Akif Ersoy bu kadar ucuz adammiydi da evi Muze yapilmayip ona buna satiliyor? Bence Cumhurbaskanimiz bu ise bir el atmali.

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evet5
hayır0
cevapla 23.01.2018 13:44
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