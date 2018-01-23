'Minik Serçe' lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 1,5 milyon TL ödeyip aldığı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un evini oturmadan sattı.
Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'un evini oturmadan sattı
Etiketler: Mehmet Akif Ersoy , sezen aksu
'Minik Serçe' lakaplı şarkıcı Sezen Aksu, 1,5 milyon TL ödeyip aldığı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un evini oturmadan sattı.
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abdulhamide hakaret edenin ve hic pisman olmayanin, o evi yakmak icin satin alirdim !
AZ BİŞE VATAN SEVGİN OLSAYDI OEVİ MİLLETE VATANA BAĞIŞLAR ADIN İLELEBET YAŞARDI
SENDE AZBİŞEY VATAN SEVGİSİ OLSAYDI ONU DEVLETE MİLLETE BAĞIŞLARDIN SANATÇISIN
OTURAMAZ, ÇÜNKÜ? o evde oturmak için milli ve islamı yaşayan biri olmak lazım
Mehmet Akif Ersoy bu kadar ucuz adammiydi da evi Muze yapilmayip ona buna satiliyor? Bence Cumhurbaskanimiz bu ise bir el atmali.
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