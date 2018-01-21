 ;
Yol Durumu
  1. 'Şahan'e Türkler
  2. Bu dava bitmez!

Şalvarlı Arda

Şalvarlı Arda
Barcelona'dan takımına transfer olan Arda Turan, önceki akşam dostlarıyla Sarıyer'deki Kahraman Balık'ta buluştu. Ünlü futbolcu, kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.


Şalvar tarzı pantolonu ve renkli çoraplarıyla objektiflere yansıyan Turan, stiliyle bakışları üzerine topladı. Taraftarın tepkisinden çekinen futbolcunun, buna karşı da 'eskortlu araç'la önlem aldığı ortaya çıktı...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar