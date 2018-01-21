Şalvarlı Arda

Barcelona'dan Başakşehir takımına transfer olan ArdaTuran, önceki akşam dostlarıyla Sarıyer'deki Kahraman Balık'ta buluştu. Ünlü futbolcu, kendine has giyimtarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şalvar tarzı pantolonu ve renkli çoraplarıyla objektiflere yansıyan Turan, stiliyle bakışları üzerine topladı. Taraftarın tepkisinden çekinen futbolcunun, buna karşı da 'eskortluaraç'la önlem aldığı ortaya çıktı...
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