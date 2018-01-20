Milyonluk nispet

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Şahan Gökbakar'la Cem Yılmaz arasındaki rekabet, Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın 10 günde 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesiyle iyice kızışmıştı. 9 Şubat'ta yeni filmi 'Kayhan'ı vizyona sokacak Gökbakar ise önceki gün yayınladığı fragmanla gururlandı...
Fragmanı 2 günde 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Şahan, dün instagram'da şu sözlerle hem sevincini dile getirdi hem de Cem Yılmaz'a taşını attı: "Beşikten mezara kadar bromsunuz. Angara bebesiyiz biz deluanlııı.. Anlarsın ya!"
Yılmaz'ın filmi vizyonda büyük başarı elde ederken gözler Şahan'ın yeni filminin gişesine çevrildi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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