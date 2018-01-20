 ;
Yol Durumu
  1. Murat'larına erdiler
  2. Minik Serçe’den belgesele start

Milyonluk nispet

Milyonluk nispet
Şahan Gökbakar'la Cem Yılmaz arasındaki rekabet, Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın 10 günde 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesiyle iyice kızışmıştı. 9 Şubat'ta yeni filmi 'Kayhan'ı vizyona sokacak Gökbakar ise önceki gün yayınladığı fragmanla gururlandı...

Fragmanı 2 günde 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Şahan, dün instagram'da şu sözlerle hem sevincini dile getirdi hem de Cem Yılmaz'a taşını attı: "Beşikten mezara kadar bromsunuz. Angara bebesiyiz biz deluanlııı.. Anlarsın ya!"


Yılmaz'ın filmi vizyonda büyük başarı elde ederken gözler Şahan'ın yeni filminin gişesine çevrildi.

Etiketler: , ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar