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İşte Şahan Gökbakar’ın yeni filmi

17 Ocak 2018, Çarşamba
Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ’Kayhan’ın fragmanı görücüye çıktı. Gökbakar’ın filmi 9 Şubat’ta vizyona girecek.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Siirtli Siirtli

Her şey çok güzel görünüyor ama tipleme bozmuş sanki seyir keyfini kaçırıyor ? daha farklı bir tipleme olabilirdi bence ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 17.01.2018 15:48
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