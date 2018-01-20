Çirkinleşti

Son dönemin popüler isimlerinden Elçin Sangu, gazetecilere karşı sergilediği agresif tavırlarını önceki gün yine gözler önüne serdi. Sangu, Yunus Özdiken'le gittiği Akmerkez'de basın mensuplarını karşısında görünce sitem etti.
Makyajsız görüntü vermek istemeyen Elçin Sangu, kamuya açık alanda görevini yapan gazetecilere "Çok antipatiksiniz" diye çıkıştı. Sangu'nun bu çirkin tavrı ise "Şöhretbunalımına hızlı girmiş" dedirtti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.