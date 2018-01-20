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Çirkinleşti

Elçin Sangu, önceki gün çirkin yüzünü gösterip gazetecilere ‘Çok antipatiksiniz’ diye çıkıştı!

Çirkinleşti
Son dönemin popüler isimlerinden Elçin Sangu, gazetecilere karşı sergilediği agresif tavırlarını önceki gün yine gözler önüne serdi. Sangu, Yunus Özdiken'le gittiği Akmerkez'de basın mensuplarını karşısında görünce sitem etti.

Makyajsız görüntü vermek istemeyen Elçin Sangu, kamuya açık alanda görevini yapan gazetecilere "Çok antipatiksiniz" diye çıkıştı. Sangu'nun bu çirkin tavrı ise "Şöhret bunalımına hızlı girmiş" dedirtti!

Doğan SAVAŞ
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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