Liseli Korel

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Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam katıldığı bir davette şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı. Bir çocuk annesi 35 yaşındaki oyuncu, askılı siyah pantolonunun üzerine giydiği beyaz gömleğiyle liseli kızlar gibiydi…
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