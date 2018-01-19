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Liseli Korel

Liseli Korel
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam katıldığı bir davette şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı. Bir çocuk annesi 35 yaşındaki oyuncu, askılı siyah pantolonunun üzerine giydiği beyaz gömleğiyle liseli kızlar gibiydi…
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