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Efsane geri döndü

Efsane geri döndü
Romantik şarkıların sevilen yorumcusu Ersan Erdura, 23 yıl sonra tekrar stüdyoya girdi. Erdura 'Ne Çok Sevmişim' adlı şarkısı ve özlenen yorumuyla sevenleriyle tekrar buluşuyor. Sözü ve müziği Başak Tümerkan'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Serhat Çiftdal imzası taşıyor.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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