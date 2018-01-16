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‘Baba’ buluşma

‘Baba’ buluşma
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Nazan Öncel, 'Durum Şarkıları' adlı yeni albümü için önceki gün stüdyoya girdi. Öncel, 'Eteği Belinde' şarkısıyla şöhreti yakalayan Manuş Baba ile 'Kimler Gelmiş' parçasına düet yaptı. Ünlü sanatçının albümü önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.
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