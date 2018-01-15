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İçinden canavar çıktı

İçinden canavar çıktı
, önceki akşam alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Sevgilisi Asil Gök ile Angie Bebek adlı mekanda eğlenen 32 yaşındaki şarkıcının içinden canavar çıktı. 'Canavar' şarkısıyla sevilen popçu, habercilere "Defolun gidin" diye bağırıp küfürler savurdu.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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