Barış Arduç ile 3 yıldır aşk yaşayan Gupse Özay, Postaya vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.
'Aşık olduk ne yapalım yani!'
Etiketler: Barış Arduç , Gupse Özay
kalan karakter 1000
sizin güleç yüzlerinizi yiyem.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.