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'Aşık olduk ne yapalım yani!'


ile 3 yıldır aşk yaşayan , Postaya vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 11:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

sizin güleç yüzlerinizi yiyem.

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cevapla 13.01.2018 16:27
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