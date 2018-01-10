Hakan Peker Instagram sayfasında fotoğraf paylaştı. Peker'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı 'Hakan Peker estetik mağduru' şeklinde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Hakan Peker Instagram sayfasında fotoğraf paylaştı. Peker'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı 'Hakan Peker estetik mağduru' şeklinde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ihtiyarlığın vermiş olduğu sonuçlar
kendisi estetik magdurudur Proff.DoÇ.DR.Estetik
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