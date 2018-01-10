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estetik mi oldu?

'in paylaştığı fotoğraf olay oldu, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.



Instagram sayfasında fotoğraf paylaştı. Peker'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı 'Hakan Peker estetik mağduru' şeklinde çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 13:58
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

ihtiyarlığın vermiş olduğu sonuçlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 18:32
noname noname

kendisi estetik magdurudur Proff.DoÇ.DR.Estetik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.01.2018 15:28
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