"TERAPİSTE GİTMEK YERİNE..."
Yeni şovunda kendi hayatını anlatan Eser Yenenler, hakkındaki çapkınlık suçlamalarına şu yanıtı verdi: 'Herkesi ayartıyor, evinde partiler veriyor' diye üzerime o kadar çok gelindi ki. Terapiste gitmek yerine burada her şeyi anlatmayı seçtim. Evim çapkınlık yeri değil, sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.
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çevrenizde bir sürü ot var.yayılın.
niye la kapta serfis yokmuyumus birde unlulerin gitiyi yermis baksen yemek icin tavukmu kuvaladiniz neye la sehirden cok uzakdamiyidiniz
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