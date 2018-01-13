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'nda açlıktan tavuk kovaladık'



"TERAPİSTE GİTMEK YERİNE..."

Yeni şovunda kendi hayatını anlatan , hakkındaki çapkınlık suçlamalarına şu yanıtı verdi: 'Herkesi ayartıyor, evinde partiler veriyor' diye üzerime o kadar çok gelindi ki. Terapiste gitmek yerine burada her şeyi anlatmayı seçtim. Evim çapkınlık yeri değil, sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi 12:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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maho maho

çevrenizde bir sürü ot var.yayılın.

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 16:31
SEHERYELI SEHERYELI

niye la kapta serfis yokmuyumus birde unlulerin gitiyi yermis baksen yemek icin tavukmu kuvaladiniz neye la sehirden cok uzakdamiyidiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.01.2018 15:28
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