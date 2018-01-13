



"TERAPİSTE GİTMEK YERİNE..."

Yeni şovunda kendi hayatını anlatan Eser Yenenler, hakkındaki çapkınlık suçlamalarına şu yanıtı verdi: 'Herkesi ayartıyor, evinde partiler veriyor' diye üzerime o kadar çok gelindi ki. Terapiste gitmek yerine burada her şeyi anlatmayı seçtim. Evim çapkınlık yeri değil, sıradan bir ev. Orada sadece muhabbet var.