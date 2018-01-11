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Güzel hareket

, ‘Onu tanımıyorum’ dediği ’i arayıp yanlış anlaşıldığını söyledi

Güzel hareket
Güzel oyuncu Aslı Enver, Hande Erçel'e barış çubuğu uzattı. Önceki akşam Zorlu PSM'deki bir ödül törenine katılan Enver, geçtiğimiz haftalarda "Kendisini tanımıyorum" dediği için Erçel'le arasında gerilim yaşandığı iddiası hakkında şöyle konuştu:


"Sanırım söylediklerimi yanlış anladı. Bu, beni son derece üzdüğü için kendisine telefon açıp durumu açıkladım. O da beni anladı. Kendisiyle hiçbir sorunum yok." Enver'in Erçel'e zeytin dalı uzatması "Sana da bu güzel hareket yakışır" dedirtti.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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