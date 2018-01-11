Güzel hareket

Güzel oyuncu Aslı Enver, Hande Erçel'e barış çubuğu uzattı. Önceki akşam Zorlu PSM'deki bir ödül törenine katılan Enver, geçtiğimiz haftalarda "Kendisinitanımıyorum" dediği için Erçel'le arasında gerilim yaşandığı iddiası hakkında şöyle konuştu:
"Sanırımsöylediklerimiyanlış anladı. Bu, beni son derece üzdüğü için kendisine telefon açıp durumu açıkladım. O da beni anladı. Kendisiylehiçbir sorunum yok." Enver'in Erçel'e zeytin dalı uzatması "Sana da bu güzel hareketyakışır" dedirtti.
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