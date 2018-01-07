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Gergin güzeller

Önceki akşam bir ödül töreninde karşılaşan Aslı Enver ile Hande Erçel, gerginlik yaşadı. İki meslektaş, birbirleriyle selamlaşmadı

Gergin güzeller
Önceki akşam gerçekleşen 'The One Awards' ödül törenine Aslı Enver'le Hande Erçel'in gerginliği damga vurdu. Enver, 'Marka yüzü kadın' kategorisinde kazanan oldu. Kişisel marka ödüllerinin kazananı ise Erçel'di.


Birbirlerine selam dahi vermeyen ikilinin gerginliğinin sebebi ise sonradan anlaşıldı. Enver, Altın Kelebek'te 'En İyi Komedi Kadın' ödülünü aldığı için eleştirilen Erçel hakkındaki yorumlara "Onu tanımıyorum" deyince ikili gerilmişti...
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