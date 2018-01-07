Birbirlerine selam dahi vermeyen ikilinin gerginliğinin sebebi ise sonradan anlaşıldı. Enver, Altın Kelebek'te 'En İyi Komedi Kadın' ödülünü aldığı için eleştirilen Erçel hakkındaki yorumlara "Onu tanımıyorum" deyince ikili gerilmişti...
Gergin güzeller
Önceki akşam bir ödül töreninde karşılaşan Aslı Enver ile Hande Erçel, gerginlik yaşadı. İki meslektaş, birbirleriyle selamlaşmadı
Birbirlerine selam dahi vermeyen ikilinin gerginliğinin sebebi ise sonradan anlaşıldı. Enver, Altın Kelebek'te 'En İyi Komedi Kadın' ödülünü aldığı için eleştirilen Erçel hakkındaki yorumlara "Onu tanımıyorum" deyince ikili gerilmişti...
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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