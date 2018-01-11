Görücüye çıktılar

Gupse Özay'la aşkı BarışArduç, önceki gün görücüyeçıkan yeni projelerininheyecanını yaşadı. Arduç,New Balance ile imzaladığıreklam anlaşması için objektifkarşısındaydı. NişantaşıMust'daki tanıtım davetinekatılan Arduç, aynı gününakşamı Kanyon'daki 'Deliha2'nin galasında aşkını yalnızbırakmadı.
Arduç, aynı zamanda spor arkadaşı olan Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan'la böyle poz verdi.
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