 ;
Yol Durumu
  1. Son durak Kıvılcım
  2. Kliplendi

Görücüye çıktılar

Görücüye çıktılar
Gupse Özay'la aşkı Barış Arduç, önceki gün görücüye çıkan yeni projelerinin heyecanını yaşadı. Arduç, New Balance ile imzaladığı reklam anlaşması için objektif karşısındaydı. Nişantaşı Must'daki tanıtım davetine katılan Arduç, aynı günün akşamı Kanyon'daki 'Deliha 2'nin galasında aşkını yalnız bırakmadı.

Arduç, aynı zamanda spor arkadaşı olan Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan'la böyle poz verdi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar