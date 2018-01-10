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Meleği kaptı

Meleği kaptı
Bugüne kadar aralarında Nicole Kidman'ın da bulunduğu sayısız güzelle aşk yaşayan Lenny Kravitz, yeni meleğini buldu... 53 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Victoria's Secret meleği Barbara Fialho'yla aşk yaşıyor. , kendisinden 23 yaş küçük Brezilyalı modelle Miami'de objektife takıldı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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