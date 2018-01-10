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Gurbette dostluk

Gurbette dostluk
Meryem Uzerli, Almanya tatilini uzattı. Yeni yıla Berlin'deki ailesiyle giren Uzerli, geçtiğimiz gün de Türk asıllı Alman oyuncu Esra İnal ile bir araya geldi. Güzel oyuncuların bu karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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