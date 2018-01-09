45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan, oğulları doğmadan önce evlenecek.
Bölüm başı 120 bin TL kazanan Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edildi.
Önce sözleşme sonra nikah
45 yaşındaki Özcan Deniz’in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5.5 aylık hamile.
Etiketler: Özcan Deniz , Feyza Aktan
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