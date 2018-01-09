Önce sözleşme sonra nikah





45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan, oğulları doğmadan önce evlenecek.



Bölüm başı 120 bin TL kazanan Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edildi.