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Önce sözleşme sonra nikah

45 yaşındaki ’in, 25 yaşındaki sevgilisi 5.5 aylık hamile.



45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı ve sevgilisi , oğulları doğmadan önce evlenecek.

Bölüm başı 120 bin TL kazanan Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edildi.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 11:53
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