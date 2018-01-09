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  1. 'Arif V 216'da sigara içen Cem Yılmaz’a suç duyurusu

estetik mağduru oldu



34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen , botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan'ı görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 16:02
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