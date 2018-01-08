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farkı

Ünlü şarkıcı , ikizlerine ’nın ismi ve Sir’i verdi. Dünyada 11.2 milyon kişi tarafından beğenildi

Mevlana farkı
Dünya starlarının her hareketi, insanların dikkatini çekti. Özel yaşamları, meslekleri, yedikleri içtikleri, arkadaşları, eşleri çocukları merak edildi. Ancak bunların tümü, sayesinde, gözler önüne serildi. Ünlü şarkıcı Beyonce de eşi Jay Z ile illuminati tarikatının üyesi olarak gündeme geldi. Böylece ikilinin adı bir anda konuşulanlar arasında ilk aya yükseldi. bir de ikizlerine hamile kaldığında verdiği pozla sosyal medyayı kendine doğru çekti.

Doğum yaptıktan sonra miniklerine Mevlana'nın adı olan Rumi ve Sir'i verince, Türkiye'de de herkes tarafından merak edildi. Ünlü ikilinin hayranı olduğu iddia edildi. Hatta ünlü düşünürün bir şiirini bile şarkı yaptığı öğrenildi. Tüm bunlar, şarkıcının Türkiye'de de hayran kazanmasını etkiledi. Yıldız şarkıcının ikizleriyle verdiği poz, 2017'nin en çok beğenilen fotoğrafı olarak birinci seçildi. İkinci sıraya Real Madridli yıldız Cristiano Ronaldo yerleşti. Ünlü futbolcunun ikizlerinin doğumundaki fotoğrafı, 11 milyon kişi tarafından "Like" edildi. Sevgilisiyle poz veren Selana Gomez, 8.1 milyon kişiyi etkileyip üçüncü sırayı garantiledi.


11.2 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ


11 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ


8.1 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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