Mevlana farkı

starlarının her hareketi, insanların dikkatini çekti. Özel yaşamları, meslekleri, yedikleri içtikleri, arkadaşları, eşleri çocukları merak edildi. Ancak bunların tümü, sosyal medya sayesinde, gözler önüne serildi.Böylece ikilinin adı bir anda konuşulanlar arasında ilk sır aya yükseldi. Beyonce bir de ikizlerine hamile kaldığında verdiği pozla sosyal medyayı kendine doğru çekti.

Doğum yaptıktan sonra miniklerine Mevlana'nın adı olan Rumi ve Sir'i verince, Türkiye'de de herkes tarafından merak edildi. Ünlü ikilinin Mevlana hayranı olduğu iddia edildi. Hatta ünlü düşünürün bir şiirini bile şarkı yaptığı öğrenildi. Tüm bunlar, şarkıcının Türkiye'de de hayran kazanmasını etkiledi. Yıldız şarkıcının ikizleriyle verdiği poz, 2017'nin en çok beğenilen fotoğrafı olarak birinci seçildi. İkinci sıraya Real Madridli yıldız Cristiano Ronaldo yerleşti. Ünlü futbolcunun ikizlerinin doğumundaki fotoğrafı, 11 milyon kişi tarafından "Like" edildi. Sevgilisiyle poz veren Selana Gomez, 8.1 milyon kişiyi etkileyip üçüncü sırayı garantiledi.





11.2 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ





11 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ





8.1 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ



