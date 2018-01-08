Mevlana farkı

Doğum yaptıktan sonra miniklerine Mevlana'nın adı olan Rumi ve Sir'i verince, Türkiye'de de herkes tarafından merak edildi. Ünlü ikilinin Mevlana hayranı olduğu iddia edildi. Hatta ünlü düşünürün bir şiirini bile şarkı yaptığı öğrenildi. Tüm bunlar, şarkıcının Türkiye'de de hayran kazanmasını etkiledi. Yıldız şarkıcının ikizleriyle verdiği poz, 2017'nin en çok beğenilen fotoğrafı olarak birinci seçildi. İkinci sıraya Real Madridli yıldız Cristiano Ronaldo yerleşti. Ünlü futbolcunun ikizlerinin doğumundaki fotoğrafı, 11 milyon kişi tarafından "Like" edildi. Sevgilisiyle poz veren Selana Gomez, 8.1 milyon kişiyi etkileyip üçüncü sırayı garantiledi.
11.2 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ
11 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ
8.1 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ
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