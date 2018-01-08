Ünlü oyuncunun polis memurunu ısırdığı görüntüler çıktı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte sabah saatlerinde adliyeye götürülüp, "Polise mukavemet" suçundan gözaltına alınmıştı.





OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç oyuncu Feyza Civelek'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Polis memuruyla birbirine giren Civelek'in ettiği ağır hakaretler savurması dikkatlerden kaçmadı.

"BANA VURAN POLİSİN ELİNİ ISIRDIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Hakim karşısında ifade veren oyuncu Feyza Civelek, " Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Daha sonra yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı. Bana yumruk attı. Ardından ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR ENGEL OLMAK İSTEDİ"

Oyuncu Feyza Civelek'in arkadaşı Ecem A. ise, araçlarını durduran polis memurunun zorla kapıyı açarak saçından çektiğini belirtti. Ecem A., "Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.'nın "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.