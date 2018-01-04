Tarikat Festivali!

Festivale Beyonce ile Eminem'in katılacak olması, gözleri bir kez daha bu ünlüler ile tarikat arasındaki bağa çevirdi. İlluminati'nin meşhur ettiği konuşulan Eminem, tarikatın simgesi olan kolyeyi takarak da bu iddiaları güçlendirdi. Ancak son yıllarda ünlü şarkıcıyla tarikat arasındaki iplerin koptuğu konuşuluyordu.
Eminem'in İlluminati'nin simge isimlerinden Beyonce ile Coachella Festivali'ne katılacak olması "Ünlü rapçi ile tarikat arasındaki ilişki yeniden güçlendi" dedirtti. Bu arada Eminem, festivalden 500 bin dolar Beyonce ise 1 milyon dolar alacak.
Beyonce'nin kendisi gibi İlluminati tarikatı üyesi olan eşi Jay-Z, geçtiğimiz yıllarda aynı festivalde konser verip sahnede tüm ekibiyle 'illuminati' işareti yapmıştı.
Sahnede illuminati üçgeni
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illuminati demek butun dinleri hristiyanlik yahuduilik muslumanlarin dinlerini yok etmek aklinizda olsun onlarin arkasinda gercek bir seytan vardir Allahin laneti uzerlerinde olsun
Günaydın
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