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Tarikat Festivali!

Türk sosyetesinin akın ettiği ABD’deki ’nin ‘İlluminati’ adlı tarikatla ilişkisi açığa çıktı. Tarikat üyesi ile , Nisan’daki festivalde İlluminati propagandası yapacak

Tarikat Festivali!
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella, şimdiden olay yarattı! 19 yıldır Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen festivalin 'illuminati' tarikatı tarafından düzenlendiği dedikoduları, yıllardır gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl 114 milyon dolarlık gelir elde eden ve Türkiye'den de birçok sosyetik ile ünlünün akın ettiği festivale bu yıl katılacak yıldızlar ise 'illuminati' iddialarını kanıtlar nitelikteydi. Bilet fiyatları 5 bin 600 dolar yani yaklaşık 22 bin TL'ye kadar çıkan 'nde bu yıl yıllar önce illuminati tarikatına üye olduklarını itiraf eden Beyonce ve Eminem sahne alacak...


Festivale ile Eminem'in katılacak olması, gözleri bir kez daha bu ünlüler ile tarikat arasındaki bağa çevirdi. İlluminati'nin meşhur ettiği konuşulan Eminem, tarikatın simgesi olan kolyeyi takarak da bu iddiaları güçlendirdi. Ancak son yıllarda ünlü şarkıcıyla tarikat arasındaki iplerin koptuğu konuşuluyordu.


Eminem'in İlluminati'nin simge isimlerinden Beyonce ile Coachella Festivali'ne katılacak olması "Ünlü rapçi ile tarikat arasındaki ilişki yeniden güçlendi" dedirtti. Bu arada , festivalden 500 bin dolar Beyonce ise 1 milyon dolar alacak.


​Beyonce'nin kendisi gibi İlluminati tarikatı üyesi olan eşi Jay-Z, geçtiğimiz yıllarda aynı festivalde konser verip sahnede tüm ekibiyle 'illuminati' işareti yapmıştı.


Sahnede illuminati üçgeni
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Izmirli Izmirli

illuminati demek butun dinleri hristiyanlik yahuduilik muslumanlarin dinlerini yok etmek aklinizda olsun onlarin arkasinda gercek bir seytan vardir Allahin laneti uzerlerinde olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 10:23
Ali Rıza Kılı&#231;arslan Ali Rıza Kılıçarslan

Günaydın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 09:38
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