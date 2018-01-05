Çantayla kafa kırdı!

Amerika'daki WashingtonRedskins takımının eski sahibi Jack KentCooke'un 29 yaşındaki kızı Jacqueline,önceki gece New York'ta bir kavgayakarıştı. 52 yaşındaki bir avukatla sözlükavgaya tutuşan milyarder işadamınınkızı, iddiaya göre avukat ile annesininYahudi olmasıyla alay etti. Bununüzerine kavga büyüyünce JacquelineCooke, tam 300 dolarlık yaniyaklaşık bin 130 TL'lik Chloe markael çantasıyla kavga ettiği avukatın kafasınıkırdı. Milyoner güzel hakkında dava açıldı...
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vah zavallı ahmak vah.zavallı moron.
karı kafayı yemiş diyisin...
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