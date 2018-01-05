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Çantayla kafa kırdı!

Çantayla kafa kırdı!
Amerika'daki Washington Redskins takımının eski sahibi Jack Kent Cooke'un 29 yaşındaki kızı Jacqueline, önceki gece New York'ta bir kavgaya karıştı. 52 yaşındaki bir avukatla sözlü kavgaya tutuşan milyarder işadamının kızı, iddiaya göre avukat ile annesinin Yahudi olmasıyla alay etti. Bunun üzerine kavga büyüyünce Jacqueline Cooke, tam 300 dolarlık yani yaklaşık bin 130 TL'lik Chloe marka el çantasıyla kavga ettiği avukatın kafasını kırdı. Milyoner güzel hakkında dava açıldı...
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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mehdi mehdi

vah zavallı ahmak vah.zavallı moron.

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cevapla 05.01.2018 10:27
mehdi mehdi

karı kafayı yemiş diyisin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2018 10:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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