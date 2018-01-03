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Komşu aşkı

Komşu aşkı
Burak Hakkı, yılbaşını nişanlısı Hara Pappa ile Yunanistan'da geçirdi. Yunan sevgilisiyle beraberliği son hızla devam eden ünlü oyuncu, yeni yıla Komşu'da girmekten de oldukça mutluydu. İşleri dolayısıyla 'da yaşayan Hakkı, yeni yılın ilk gününde de aşkıyla selfie çekti.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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