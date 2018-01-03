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dörtnala

Kibariye dörtnala
Önceki gün havalimanında görüntülenen Kibariye, hayli yorgundu. 2018'i Almanya ve Belçika konserleriyle karşılayan , 4 konser birden verdi. Kibariye, "Rekor bende ama artık bacaklarım tutmuyor" dedi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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