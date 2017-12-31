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Mutluluk sofrası

Mutluluk sofrası
Boşandıktan sonra oğulları için dost kalan Gülben Ergen'le Mustafa Erdoğan, 2017'yi uğurlarken de bir araya geldi. Önceki gün İstinye'deki evinde Erdoğan'ı ağırlayan ünlü şarkıcı, eski eşi ve oğulları için de mükellef bir sofra hazırladı.
Oğulları Atlas, Ares ve Güney ile keyifli bir akşam yemeği yiyen eski eşler, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. , bu kareye de "2017'nin son yemeğini yedik. Babaya teşekkür ederiz" notu düşerek eski eşine vefasını gösterdi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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