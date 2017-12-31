Mutluluk sofrası

Boşandıktan sonra oğulları için dost kalan GülbenErgen'le Mustafa Erdoğan, 2017'yi uğurlarken de bir araya geldi. Önceki gün İstinye'deki evinde Erdoğan'ı ağırlayan ünlü şarkıcı, eski eşi ve oğulları için de mükellef bir sofra hazırladı. Oğulları Atlas, Aresve Güney ile keyifli bir akşam yemeği yiyen eski eşler, bu anı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Gülben Ergen, bu kareye de "2017'ninson yemeğini yedik. Babayateşekkür ederiz" notu düşerek eski eşine vefasını gösterdi.
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