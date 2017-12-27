İddiaya göre bir su markası, başarılı oyuncuya reklamlarında rol alması için teklifte bulundu. Reklam karşılığı yapılan 2 milyon TL'lik teklife hiç düşünmeden 'evet' yanıtı veren Ozan Güven'in 2018 Ocak'ta reklam çekimleri için kamera karşısına geçeceği söyleniyor.
Su içmenin faydası
İddiaya göre bir su markası, başarılı oyuncuya reklamlarında rol alması için teklifte bulundu. Reklam karşılığı yapılan 2 milyon TL'lik teklife hiç düşünmeden 'evet' yanıtı veren Ozan Güven'in 2018 Ocak'ta reklam çekimleri için kamera karşısına geçeceği söyleniyor.
Etiketler: Ozan Güven
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Gazete
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