 ;
Yol Durumu
  1. Aslıhan isyanda
  2. İddiaları çürüttü

Su içmenin faydası

Su içmenin faydası
Şimdilerde yakın dostu Cem Yılmaz'ın 5 Ocak 2018'de vizyona girecek olan 'Arif V 216'nın heyecanını yaşayan Ozan Güven, 'Fi' dizisindeki performansıyla da beğeni topluyor. 'Can Manay' karakteri gereği dizide sürekli su içen Güven, servetlik bir teklif aldı.
İddiaya göre bir su markası, başarılı oyuncuya reklamlarında rol alması için teklifte bulundu. Reklam karşılığı yapılan 2 milyon TL'lik teklife hiç düşünmeden 'evet' yanıtı veren 'in 2018 Ocak'ta reklam çekimleri için kamera karşısına geçeceği söyleniyor.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar