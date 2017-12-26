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Baba isyan

, dargın olduğu eşi için ‘Anneliğini kimseye sorgulatmam’ diye çıkıştı

Baba isyan
Emina Sandal'la 9 yıllık evliliği sallantıda olan Mustafa Sandal, sonunda isyan etti. Popçu, 'ın oğullarının psikolojisini bozduğu iddia edilince açtı ağzını yumdu gözünü.
Güzel şarkıcıyı savunan Musti, "Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına laf ettirmem" dedi. Ünlü şarkıcı, asılsız iddialar için de mahkemeye başvuracağını söyledi.


Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikilinin Yavuz ve Yaman adında 2 oğlu var.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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