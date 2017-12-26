Baba isyan

EminaSandal'la 9 yıllıkevliliği sallantıdaolan Mustafa Sandal,sonunda isyan etti.Popçu, Emina Sandal'ınoğullarının psikolojisinibozduğu iddia edilinceaçtı ağzını yumdu gözünü. Güzel şarkıcıyısavunan Musti,"Onun anneliğine veçocuklarına bağlılığınalaf ettirmem" dedi. Ünlüşarkıcı, asılsız iddialariçin de mahkemeyebaşvuracağını söyledi.
Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikilinin Yavuz ve Yaman adında 2 oğlu var.
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