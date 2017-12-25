Rafet El Roman, hakkında şok iddia. 49 yaşındaki şarkıcı, kalbini kendisinden 28 yaş küçük Semra isimli bir güzele kaptırdı. El Roman’ın, kızları yaşındaki sevgilisiyle ortaya çıkan aşk pozları herkesi şaşırttı
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık manşet olan RafetEl Roman, bu kez herkesin ağzını açıkta bırakacak bir iddiayla gündemde… Son bir ayda gecelerde farklı farklı güzellerle boy gösteren ünlü şarkıcı, gazetemagazin'in iddiasına göre gönlünü kendinden tam 28 yaş küçük bir güzele kaptırdı. 49 yaşındaki popçuylaSemra adındaki sevgilisi olduğu iddia edilen kadının fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. 1996 doğumlu olduğu öğrenilen sarışın güzelin neredeyse ElRoman'ın iki kızıyla yaşıt olması da tepki çekti.
HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Eski eşi Tuğba Altıntop'tan Su Elnur (19) ve Şevval (17) adında iki kızı olan ünlü şarkıcının 21 yaşındaki bir güzelleaşk yaşadığı iddiası, eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu şok iddia, El Roman'ın hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ünlü şarkıcının takipçileri aşk dedikodularına "Yok artık! O,senin kızın olacak yaşta" diye yorum yaptı. Aşk iddiaları yüzünden eleştiri oklarının hedefindeki Rafet El Roman ise şimdilik sessizliğini koruyor.
17 ve 19 yaşında iki kızı olan El Roman'ın 21 yaşındaki aşkı şok etkisi yarattı.
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