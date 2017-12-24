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Bakıma girdi

Bakıma girdi
Güzel manken Şebnem Schaefer, geçtiğimiz gün Pendik Greenpark Hotel'deki tanıtımda tüm bakışları üzerine topladı. Jeunesse Global Türkiye'nin davetinde sahnede saçı yapılan Schaefer'a kök hücre gençlik iksirli NV fondötenle de makyaj uygulandı. Ünlü mankenin rengarenk saçları çok beğenildi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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