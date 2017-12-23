 ;
Yol Durumu
  1. Nostalji yaptılar
  2. Modaya uydu

Öfkeden değil sevgiden yaptı

Öfkeden değil sevgiden yaptı
Sosyetik iş adamı Efe Duru ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Gökçe Bahadır, önceki gece Karaköy'deydi. Ayrılık sonrası sosyal medyadan Sezen Aksu'ya ait 'Bir Çocuk Sevdim' şarkısını paylaşan Bahadır, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Sezen Aksu'yu çok seviyorum, o yüzden öyle bir paylaşım yaptım. Kimseye gönderme değil." Ayrılığının nedeninin Mert Fırat olduğu dedikodularına da yanıt veren Bahadır, "Öyle bir şey yok" dedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar