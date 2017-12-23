Öfkeden değil sevgiden yaptı

Sosyetik iş adamı Efe Duru ile geçtiğimiz günlerde ayrılan GökçeBahadır, önceki gece Karaköy'deydi. Ayrılık sonrası sosyal medyadan SezenAksu'ya ait 'BirÇocuk Sevdim' şarkısını paylaşan Bahadır, konuyla ilgili şöyle dedi:
"Sezen Aksu'yuçok seviyorum, oyüzden öyle birpaylaşım yaptım.Kimseye göndermedeğil." Ayrılığının nedeninin Mert Fırat olduğu dedikodularına da yanıt veren Bahadır, "Öyle bir şey yok" dedi.
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