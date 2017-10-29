İlaç gibi jest

Önceki gün 35 yaşına giren Özge Ulusoy'a dostundan anlamlı bir hediye geldi. Daha önce 35 bin TL'likChanel'in elbisesini istediğini duyuran Ulusoy adına arkadaşı MineKayakıran, Kamboçya'ya bağışta bulundu.
Bağışlapenceredendüşen 2yaşındaki birçocuk, motorkazasında eliparçalananbir genç vedaha birçokkişi sağlığınakavuştu.
Bu bağışla 12 kişinin 1 aylık hastane masrafları karşılandı. Bağıştan haberdar edilen ünlü manken mutluluktan havalara uçtu. Ulusoy "Hayatımda aldığım en güzel hediye" diyerek duygularını dile getirdi.
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