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İlaç gibi jest

35 yaşına giren ’a bir arkadaşı sürpriz yaptı. Güzel manken için Kamboçya’da 12 kişinin bir aylık hastane masrafı karşılandı.

İlaç gibi jest
Önceki gün 35 yaşına giren Özge Ulusoy'a dostundan anlamlı bir hediye geldi. Daha önce 35 bin TL'lik Chanel'in elbisesini istediğini duyuran Ulusoy adına arkadaşı Mine Kayakıran, Kamboçya'ya bağışta bulundu.


Bağışla pencereden düşen 2 yaşındaki bir çocuk, motor kazasında eli parçalanan bir genç ve daha birçok kişi sağlığına kavuştu.

Bu bağışla 12 kişinin 1 aylık hastane masrafları karşılandı. Bağıştan haberdar edilen ünlü manken mutluluktan havalara uçtu. Ulusoy "Hayatımda aldığım en güzel hediye" diyerek duygularını dile getirdi.
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