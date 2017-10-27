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Kimseyi kırmadı

Kimseyi kırmadı
Sevilen popçu Yalın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde alışveriş turuna çıktı. Mütevazılığını konuşturan , hiç kimsenin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
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