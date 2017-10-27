Adam haklı beyler

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta avukatına talimat verip Sinem Kobal ve eski aşkı Arda Turan’la ilgili her şeyin internetten silinmesini istedi. Ünlü oyuncunun bu hamlesini halkın yüzde 89’u haklı ve doğru buldu.
Geçtiğimiz gün TAKVİM'in duyurduğu "Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la ArdaTuran'ın geçmişteki fotoğraflarını sildirecek" haberi büyük ses getirdi. İmirzalıoğlu, güzel oyuncunun eski nişanlısı Turan'la fotoğraflarının yanısıra bu eski aşkla ilgili yorum ve haberleri de internet ortamından sildirmek için avukatına talimat vermişti. Başarılı oyuncunun bu hamlesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine durum, sosyal medyada da masaya yatırıldı.
'BEN DE AYNISINI YAPARDIM'
Sosyal paylaşım platformu 'KizlarSoruyor' üyelerine, "Eşinizin, eski sevgilisiyle olanfotoğraflarının internet ortamındansilinmesini ister miydiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 88'i'Silinsin tabii ki' seçeneğini işaretledi. Kız ve erkek dağılımına bakıldığında ise kızların ve erkeklerin tercihleri aynı yönde oldu. Kızların yüzde 89'u, erkeklerin ise yüzde 87'si fotoğrafların silinmesi gerektiğini söyledi. Pek çok kişi "Ben deolsam aynısını yaparım" diyerek Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketini haklı ve doğru buldu...
YETER Kİ ÜZÜLMESİN
Güzel oyuncu Sinem Kobal'la Arda Turan'ın aşkı Aslıhan Doğan'ın adının geçtiğimiz hafta yapılan bir haberde yan yana geçmesi üzerine Kobal, çok üzüldü. Bunun üzerine devreye eşi Kenan İmirzalıoğlu girdi. Yakışıklı oyuncu, eşinin eski aşk hayatıyla ilgili haber ve fotoğrafları internetten sildirmek için avukatına talimat verdi.
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