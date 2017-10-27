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Adam haklı beyler

Oyuncu , geçtiğimiz hafta avukatına talimat verip ve eski aşkı Arda Turan’la ilgili her şeyin internetten silinmesini istedi. Ünlü oyuncunun bu hamlesini halkın yüzde 89’u haklı ve doğru buldu.

Adam haklı beyler
Geçtiğimiz gün TAKVİM'in duyurduğu "Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la Arda Turan'ın geçmişteki fotoğraflarını sildirecek" haberi büyük ses getirdi. İmirzalıoğlu, güzel oyuncunun eski nişanlısı Turan'la fotoğraflarının yanısıra bu eski aşkla ilgili yorum ve haberleri de internet ortamından sildirmek için avukatına talimat vermişti. Başarılı oyuncunun bu hamlesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine durum, sosyal medyada da masaya yatırıldı.

'BEN DE AYNISINI YAPARDIM'
Sosyal paylaşım platformu 'KizlarSoruyor' üyelerine, "Eşinizin, eski sevgilisiyle olan fotoğraflarının internet ortamından silinmesini ister miydiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 88'i 'Silinsin tabii ki' seçeneğini işaretledi. Kız ve erkek dağılımına bakıldığında ise kızların ve erkeklerin tercihleri aynı yönde oldu. Kızların yüzde 89'u, erkeklerin ise yüzde 87'si fotoğrafların silinmesi gerektiğini söyledi. Pek çok kişi "Ben de olsam aynısını yaparım" diyerek 'nun hareketini haklı ve doğru buldu...

YETER Kİ ÜZÜLMESİN
Güzel oyuncu 'la Arda Turan'ın aşkı Aslıhan Doğan'ın adının geçtiğimiz hafta yapılan bir haberde yan yana geçmesi üzerine Kobal, çok üzüldü. Bunun üzerine devreye eşi Kenan İmirzalıoğlu girdi. Yakışıklı oyuncu, eşinin eski aşk hayatıyla ilgili haber ve fotoğrafları internetten sildirmek için avukatına talimat verdi.

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sahin sahin

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cevapla 27.10.2017 10:54
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