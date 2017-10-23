Kenan sansürü

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Yakışıklıoyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor. Eşinin üzerine titreyen İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Kobal'ın yakın dostu Yasemin Özilhan'ın davetinde Aslıhan Doğan'la piştinin eşiğinden dönmesiyle ilgili yapılan haberler üzerine düğmeye bastı.
HAKLI İSYAN...
Kobal'ın, eski nişanlısı Arda Turan'ın sevgilisi Doğan'la karşılaşmamak için davete sonradan katıldığı ve gergin anlar yaşadığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun çıkan haberlerden haklı olarak rahatsız olmasıyla da Kenan İmirzalıoğlu Kobal'ın geçmişine sünger çekmek için devreye girdi.
BEDELİ 30 BİN TL
Ünlü oyuncunun, Sinem Kobal'la Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın nişanlı oldukları dönemde çıkan haberler ve çekilen fotoğraflarının internet ortamından silinmesi için avukatına talimat verdiği öğrenildi. Ekşi Sözlük ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından da ikili hakkında yapılan yorumların silinmesini isteyen İmirzalıoğlu eşini rencide edecek yorumların devam etmesi durumunda da yargıya başvuracak. Bu arada internet ortamından haberleri sildirmenin bedeli ise yaklaşık 30 bin TL civarında.
Halil ÇİLİNGİR/ÖZEL
23 Ekim 2017, Pazartesi
Gazete
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