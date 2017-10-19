Töre'ye uygun çiftler

BU hafta sonu 2 yıllık aşklarını Sait HalimPaşa Yalısı'ndaki düğünle nikah masasınataşıyacak olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'ylenişanlısı Esra Bilgiç'in söz fotoğraflarıortaya çıktı. Ünlü futbolcu, geleneklere göreaşkını ailesinden istedi. İkili, aile arasındagerçekleşen törenle yüzükleri taktı.
Yıldız futbolcu, müstakbel eşine özelyapım altın bir kolye ve bol sayıdabileklik de taktı. Esra Bilgiç'in elinden tuzlukahve de içen Gökhan Töre'nin yüzükmerasiminden sonra aile üyeleriyle fotoğrafçektirirken yaşadığı heyecan da yüzüne işteböyle yansıdı.
Aşklarını ilkgünden buyana gizligizli yaşayanikilinin sözü,nişanı ve kınasıda objektiflerdenuzakbir şekildegerçekleşti.
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