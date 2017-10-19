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Töre'ye uygun çiftler

Beşiktaşlı yıldız , bu hafta sonu evleneceği ’i ailesinden istedi. Töre, müstakbel eşinin elinden tuzlu kahve de içti.

Töreye uygun çiftler
BU hafta sonu 2 yıllık aşklarını Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünle nikah masasına taşıyacak olan Beşiktaşlı Gökhan Töre'yle nişanlısı Esra Bilgiç'in söz fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, geleneklere göre aşkını ailesinden istedi. İkili, aile arasında gerçekleşen törenle yüzükleri taktı.

Yıldız futbolcu, müstakbel eşine özel yapım altın bir kolye ve bol sayıda bileklik de taktı. 'in elinden tuzlu kahve de içen 'nin yüzük merasiminden sonra aile üyeleriyle fotoğraf çektirirken yaşadığı heyecan da yüzüne işte böyle yansıdı.


Aşklarını ilk günden bu yana gizli gizli yaşayan ikilinin sözü, nişanı ve kınası da objektiflerden uzak bir şekilde gerçekleşti.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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