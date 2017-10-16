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Bonkör damat!

, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacağı için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcu, 25 yaşına giren Bilgiç’e doğum günü hediyesi olarak 200 bin liraya tektaş yüzük aldı.

Bonkör damat!
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den nişanlısı Esra Bilgiç'e doğum gününde ikinci yüzük jesti geldi. Önceki gün 25 yaşına giren güzel oyuncu için aşkı Töre kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcu, önümüzdeki hafta nikah masasına oturacağı Esra Bilgiç'e 200 bin TL'lik dev bir tektaş hediye etti. Ağızları açıkta bırakan tektaşla mutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, bu doğum gününde unutamayacağı anlar yaşadı. Öyle ki Bilgiç, doğum günü partisiyle kına gecesini birleştirdi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesine Bilgiç'in rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncuları katıldı.


Töre, aşkı Esra Bilgiç'i Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kına gecesinde yalnız bırakmadı. İkili, 1 hafta sonra da aynı yerde evlenecek.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR
Kına gecesinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen dizinin 'Halime Sultanı', Dzhamy London marka kırmızı elbisesiyle de prensesleri andırıyordu. Nişanlısının doğum günü hediyesi olan yüzüğü de alyansıyla birlikte parmağından çıkarmayan oyuncu, güzelliğiyle de büyüledi. Boğaz'a nazır tarihi yalıda geç saatlere dek süren eğlencenin sürprizi ise Töre'nin kınayı basması oldu. Karşılıklı göbek atan ikiliye adetlere göre kına yakıldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin gizlice gerçekleştirilen kınası davetlilerin paylaşımlarıyla ortaya çıktı. İkilinin düğün törenleri ise önümüzdeki hafta yine aynı mekanda olacak.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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