Bonkör damat!

Beşiktaşlı futbolcu GökhanTöre'den nişanlısı Esra Bilgiç'e doğumgününde ikinci yüzük jesti geldi. Öncekigün 25 yaşına giren güzel oyuncu içinaşkı Töre kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcu,önümüzdeki hafta nikah masasına oturacağıEsra Bilgiç'e 200 bin TL'lik dev bir tektaşhediye etti. Ağızları açıkta bırakan tektaşlamutluluktan havalara uçan güzel oyuncu, budoğum gününde unutamayacağı anlar yaşadı.Öyle ki Bilgiç, doğum günü partisiylekına gecesini birleştirdi. Sait Halim PaşaYalısı'nda düzenlenen kına gecesine Bilgiç'inrol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncularıkatıldı.
Töre, aşkı EsraBilgiç'i SaitHalim PaşaYalısı'ndakikına gecesindeyalnızbırakmadı. İkili,1 hafta sonrada aynı yerdeevlenecek.
KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR
Kına gecesinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen dizinin 'Halime Sultanı', DzhamyLondon marka kırmızı elbisesiyle de prensesleri andırıyordu. Nişanlısının doğum günü hediyesi olan yüzüğü de alyansıyla birlikte parmağından çıkarmayan oyuncu, güzelliğiyle de büyüledi. Boğaz'a nazır tarihi yalıda geç saatleredek süren eğlencenin sürprizi ise Töre'nin kınayı basması oldu. Karşılıklı göbek atan ikiliye adetlere göre kına yakıldı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin gizlice gerçekleştirilen kınası davetlilerin paylaşımlarıyla ortaya çıktı. İkilinin düğün törenleri ise önümüzdeki hafta yine aynı mekanda olacak.
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