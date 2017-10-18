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Yoğun tempo molası

Yoğun tempo molası
Murat Boz'la aşkı Aslı Enver, önceki akşam baş başa yemekteydi. Etiler'de el ele dolaşan ikili, objektiflere mutluluk pozu verdi. Akmerkez'de alışveriş de yapan çift, "İşlerimizin yoğunluğundan görüşemiyoruz. O yüzden bugünü kendimize ayırdık" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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