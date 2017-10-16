Boşanma davaları çekişmeli bir şekilde süren DemetŞener'le İbrahim Kutluay'ın arasındaki sular birtürlü durulmuyor. Önceki gün avukatı aracılığıyla basınaçıklaması yapan Kutluay'ın "Gündemde kalmak için 'basını',sebepsiz zenginleşmek için de 'mahkemeyi' kullanan DemetŞener, bundan vazgeçerse davasonuçlanır" sözlerine Şener'denyanıt gecikmedi. "İki insançeşidi vardır. Zaman geçtikçehatalarıyla yüzleşen, zamangeçtikçe yüzsüzleşen" sözünüpaylaşan Şener, ardından şunlarıyazdı:
'DEVLET MEMURU DEĞİL'
"Yaşadıklarımın 10'da birinibilmiyorsunuz. Ben affettim. OnuAllah affetsin. Avukatına buyüzsüz açıklamayı yaptırmasınaise şaşırıyorum. 16 yıl boyuncaçalışmaya devam etseydim buparaların çok daha fazlasınıkazanırdım zaten. Tazminatlarkişinin mal varlığına göreistenir. Koskoca Kezban Hatemive Aslı Hatemi de herhaldebu tazminatı kafalarına göreuydurmadı. Bahsettiğimiz kişidevlet memuru değil."
8 MİLYONLİRALIKÇEKİŞME
İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını öne süren Şener, Kutluay'ın yaptığı 'servet avcısı' imasıyla deliye döndü. İbo, kendisinden 8 milyon TL tazminat isteyen Şener için "Türk Hukuku'nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30 misli tazminat talep etmiştir" demişti.
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