 ;
Yol Durumu
  1. Sibel yaktı geçti
  2. Mütevazı yenge

Yüzsüz!

İhanet ettiği gerekçesiyle 'a boşanma davası açan , küplere bindi. Eski eşinin ‘Servet avcısı’ iması yaptığı Şener, önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü...

Yüzsüz!
Boşanma davaları çekişmeli bir şekilde süren Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Önceki gün avukatı aracılığıyla basın açıklaması yapan Kutluay'ın "Gündemde kalmak için 'basını', sebepsiz zenginleşmek için de 'mahkemeyi' kullanan Demet Şener, bundan vazgeçerse dava sonuçlanır" sözlerine Şener'den yanıt gecikmedi. "İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen" sözünü paylaşan Şener, ardından şunları yazdı:

'DEVLET MEMURU DEĞİL'
"Yaşadıklarımın 10'da birini bilmiyorsunuz. Ben affettim. Onu Allah affetsin. Avukatına bu yüzsüz açıklamayı yaptırmasına ise şaşırıyorum. 16 yıl boyunca çalışmaya devam etseydim bu paraların çok daha fazlasını kazanırdım zaten. Tazminatlar kişinin mal varlığına göre istenir. Koskoca Kezban Hatemi ve Aslı Hatemi de herhalde bu tazminatı kafalarına göre uydurmadı. Bahsettiğimiz kişi devlet memuru değil."



8 MİLYON LİRALIK ÇEKİŞME
İki çocuğunun babası 'ın kendisini Edvina Sponza'yla aldattığını öne süren Şener, Kutluay'ın yaptığı 'servet avcısı' imasıyla deliye döndü. İbo, kendisinden 8 milyon TL tazminat isteyen Şener için "Türk Hukuku'nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30 misli tazminat talep etmiştir" demişti.

Etiketler: ,
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar